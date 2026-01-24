Chiusa di Errano ancora ostruita Conti Lega attacca | Dopo le alluvioni questa è irresponsabilità politica

Dopo quasi un mese, la chiusa di Errano rimane ostruita da tronchi, legname e detriti, senza interventi risolutivi. Conti, della Lega, critica la gestione politica, sottolineando l’irresponsabilità dopo le recenti alluvioni. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi e concreti per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori danni.

