Chiusa di Errano ancora ostruita Conti Lega attacca | Dopo le alluvioni questa è irresponsabilità politica

Da ravennatoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi un mese, la chiusa di Errano rimane ostruita da tronchi, legname e detriti, senza interventi risolutivi. Conti, della Lega, critica la gestione politica, sottolineando l’irresponsabilità dopo le recenti alluvioni. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi e concreti per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori danni.

“Sono passati 29 giorni e la Chiusa di Errano si trova ancora in queste condizioni: tronchi, legna e detriti accumulati contro la struttura, senza che sia stato effettuato alcun intervento risolutivo. Dopo le alluvioni che hanno devastato Faenza e dopo un’alluvione scongiurata solo per fortuna la.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Via il nome di Gesù dal canto di Natale per non offendere nessuno”, a Castel Goffredo è bufera politica, la Lega attacca la scuola: “Deriva allucinante che calpesta le nostre radici”

Leggi anche: L’ambasciata russa a Roma attacca ancora l’Italia: “Politica ucrainizzata”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

chiusa di errano ancoraChiusa di Errano ancora ostruita da 29 giorni, la Lega attacca il ComuneA quasi un mese dall’ultima piena, la Chiusa di Errano risulta ancora ostruita da tronchi, legname e detriti accumulati contro la struttura. Una situazione che riaccende lo scontro politico a Faenza, ... ravennawebtv.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.