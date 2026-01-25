Lega Salvini | scrivono che cambiamo segretario ma cambia loro editore

Matteo Salvini commenta le recenti notizie sul cambio di segretario della Lega, sottolineando che i cambiamenti interni non influenzano le posizioni del partito. Inoltre, il leader leghista critica alcuni giornalisti per la presunta mancanza di correttezza nel racconto delle notizie, evidenziando un’attenzione alla trasparenza e alla verità nel confronto pubblico.

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – Matteo Salvini mette nel mirino i giornalisti che non “raccontano la verità”. Concludendo la kermesse della Lega Idee in Movimento a Rivisondoli, il vicepremier e segretario del partito ha ringraziato “quelli che ci sono attenti e obiettivi, non gli amici, non ne abbiamo bisogno: ci accontentiamo di chi racconta la verità, sono pochi, pochissimi”. “Non facciamoci dettare le priorità – ha detto ancora il leader leghista – dalle loro agende dei palazzi con le loro rassegne stampa. Anche perché alcuni di questi giornali da anni stanno pronosticando il cambio di segretario della Lega, l’unica cosa che è cambiata è il loro editore”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Salvini: Chi esce da Lega finisce nel nulla. A Zelensky: Amico mio stai perdendo, firma accordoAlcuni giornali da anni scrivono e pronosticano il cambio di segretario della Lega. L'unica cosa che è cambiata è il loro editore. Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, chiudendo ... adnkronos.com

