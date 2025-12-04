Salvini è debole Tajani pure Ma nella Lega e in Forza Italia comandano ancora loro

«Estemporanea». Dopo i giorni del silenzio e della riflessione i dirigenti leghisti usano questo aggettivo per descrivere la raccolta firme avviata a Brescia a favore della nomina di Luca Zaia a referente del Nord per il partito. I pochi che ne parlano usano la stessa parola per ‘sgonfiare’ l’iniziativa nata dal basso. In un mondo, quello politico, dove il significante è significato, l’uso del medesimo termine porta a una inevitabile conclusione: è arrivato lo stop dall’alto e queste sono le parole da usare. E infatti pare che Matteo Salvini sotto sotto sia molto irritato per l’ iniziativa non concordata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Salvini è debole, Tajani pure. Ma nella Lega e in Forza Italia comandano ancora loro

