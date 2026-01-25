Lega Salvini motiva la truppa | nel mirino giornali e magistrati

Durante l’evento a Rivisondoli, Matteo Salvini ha ribadito l’importanza dell’unità interna alla Lega, definendola una vera e propria famiglia. Il leader del partito ha motivato i suoi sostenitori, sottolineando che la coesione rappresenta la forza del movimento. In un contesto di discussioni interne, Salvini ha inoltre commentato le recenti tensioni con i media e le istituzioni giudiziarie, evidenziando il ruolo di guida e di stabilità del segretario federale.

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – I suoi fedelissimi ripetono spesso dal palco della Kermesse Idee in Movimento conclusa oggi a Rivisondoli che la linea e la garanzia di unità del partito sono rappresentate “dal segretario federale”; Matteo Salvini, nell’intervento conclusivo dell’evento, replica che “La Lega è una famiglia, una comunità. Non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama capitano, ci sono generali, marescialli, colonnelli ma la forza della Lega è la truppa, il popolo”. Il vicesegretario Claudio Durigon rilancia lo slogan di Luca Zaia sulla Lega “una e indivisibile”, il leader lo ribadisce prendendosela con il “titolo da distonici mentali” che una testata online dedica alle sue parole su chi vuole “la poltrona”, esce dalla Lega e “finisce nel nulla”: il riferimento non è al vicesegretario ed europarlamentare Roberto Vannacci, “lo vedo in settimana” e quindi per ora la sanzione morale sulla ipotetica scissione è rimandata.🔗 Leggi su Ildenaro.it

