Regionali Salvini | Ho letto analisi positive sulla Lega sui giornali e mi chiedo dove ho sbagliato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Sono preoccupato perché ho letto analisi positive sulla Lega sui giornali e mi chiedo dove ho sbagliato", lo ha detto Salvini in conferenza stampa sui risultati delle regionali. Lega Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

#Tg2000 - #Regionali: #Fico, #Stefani e #Decaro eletti governatori #25novembre #Veneto #Puglia #Campania #RobertoFico #AntonioDecaro #AlbertoStefani #Schlein #Conte #Salvini #Conte #Regionali #Regionali2025 #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X

Lega - Salvini Premier. . Il commento del sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci sulle elezioni regionali. - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Salvini: Ho letto analisi positive sulla Lega sui giornali e mi chiedo dove ho sbagliato - (Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Sono preoccupato perché ho letto analisi positive sulla Lega sui giornali e mi chiedo dove ho sbagliato", lo ha detto Salvini in ... Scrive ilmattino.it

Regionali, Salvini: "In Lombardia senza preclusioni, sceglie il candidato il partito che prende più voti" - Il leader della Lega frena l'entusiasmo dei suoi, che sperano di poter mantenere l'ultima parola nella scelta del candidato governatore lombardo: "C'è ... Riporta affaritaliani.it

Salvini: «In Lombardia pronto ad accettare un candidato di FdI» - Il segretario della Lega, dopo il successo in Veneto, apre agli alleati: «se FdI avrà un candidato all'altezza sarò ben felice di accogliere la loro proposta» ... Segnala msn.com