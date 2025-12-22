Salvini e il piano di guerra per rilanciare la Lega nel 2026

Un evento al mese per tornare sopra il 10 per cento. Matteo Salvini ha pianificato un 2026 da ‘combattimento’ in vista delle Politiche della prossima primavera. L’obiettivo dichiarato del segretario leghista è riportare il suo partito a percentuali a doppia cifra, a maggio 2027, quando ritiene si voterà con la nuova legge elettorale proporzionale. Matteo Salvini (Imagoeconomica). Il partito nazionale non si tocca (addio modello Csu-Cdu). Il piano salviniano per l’anno prossimo prevede un calendario serrato di appuntamenti, convegni e manifestazioni. Uno schema di azione incentrato sul progetto di partito nazionale, che non intende in alcun modo mettere in discussione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Salvini e il piano di guerra per rilanciare la Lega nel 2026 Leggi anche: Fontana e Zaia, asse per rilanciare la Lega Salvini è “avvisato” Leggi anche: Armi all’Ucraina, la Lega verso il sì anche per il 2026. Ecco tutte le volte che Salvini&Co hanno detto “basta” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Salvini e il piano di guerra per rilanciare la Lega nel 2026 - Matteo Salvini ha pianificato un 2026 da ‘combattimento’ in vista delle Politiche della prossima primavera. msn.com

Salvini: “L’Italia ha interesse a riaprire i ponti con la Russia prima di altri. Sogno nuovi commerci e dialogo con Mosca” - Io non ho voglia di nuove guerre, l’Italia non ha interesse a dichiarare guerra a nessuno, anzi abbiamo interesse a riapri ... ilfattoquotidiano.it

Salvini ostinato e contrario alla premier: “In Ucraina è una guerra persa” - Con Matteo Salvini che ribadisce il no al rifinanziamento degli aiuti a Kiev e Giorgia Meloni, che dopo l’incontro a Roma ... repubblica.it

#Salvini: «Da qualche giorno, uno splendido presepe è in esposizione al terzo piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È un’opera che celebra i valori e le tradizioni del Natale, realizzata dai detenuti dell’Istituto Penitenziario di Rebibbia e donata - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.