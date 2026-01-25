L’intesa tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci appare in crisi, con quest’ultimo che potrebbe lasciare la Lega per avviare un nuovo progetto politico. Le voci indicano tensioni interne e divergenze di vedute, segnalando un possibile cambiamento nello scenario partitico. La situazione resta da chiarire, mentre gli sviluppi sono monitorati da vicino dagli osservatori politici.

Sembra essere ai ferri corti l’intesa tra il leader della Lega Matteo Salvini e l’europarlamentare Roberto Vannacci, che secondo indiscrezioni sembrerebbe intenzionato a lasciare il Carroccio e fondare un nuovo partito. “La Lega è una famiglia, è una comunità. Non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama capitano. Ci sono capitani, generali, colonnelli, marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo. È il capitano. Le idee non le ammazzi, non muoiono mai se hai basi solide”, ha detto il ministro dei Trasporti all’evento organizzato dal partito a Rivisondoli (L’Aquila) dal titolo ‘Idee in movimento’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lega, Salvini: “Chi esce dal partito finisce nel nulla”

