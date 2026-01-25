Lega Salvini | Chi esce da partito finisce nel nulla

L’ipotesi di una possibile uscita di Roberto Vannacci dalla Lega apre un dibattito interno al partito. Salvini ha commentato la situazione, sottolineando la sua posizione riguardo alle scelte individuali dei membri del partito. Questa dinamica evidenzia le tensioni e le sfide di una leadership in un contesto politico in costante cambiamento. La vicenda rimane da approfondire per comprendere le ripercussioni future sulla tenuta del partito.

Sembra essere ai ferri corti l’intesa tra il leader della Lega Matteo Salvini e l’europarlamentare Roberto Vannacci, che secondo indiscrezioni sembrerebbe intenzionato a lasciare il Carroccio e fondare un nuovo partito. “La Lega è una famiglia, è una comunità. Non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama capitano. Ci sono capitani, generali, colonnelli, marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo. È il capitano. Le idee non le ammazzi, non muoiono mai se hai basi solide”, ha detto il ministro dei Trasporti all’evento organizzato dal partito a Rivisondoli (L’Aquila) dal titolo ‘Idee in movimento’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Salvini: "Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla"Salvini sostiene che l’uscita dal partito può rappresentare un peso inutile, paragonandola a uno zaino troppo pesante che impedisce di raggiungere la vetta.

