Lega il messaggio di Salvini | Ci sono capitani e generali ma la forza è la truppa

Salvini sottolinea l'importanza della truppa, affermando che, oltre ai leader, la forza risiede nei militanti. È fondamentale rafforzare la coesione interna e prepararsi per i prossimi impegni politici, a partire dal referendum sulla giustizia e arrivando alle elezioni del 2027. Un percorso di consolidamento e strategia, volto a mantenere e rafforzare la presenza del partito nel panorama politico italiano.

Serrare i ranghi e tracciare un percorso in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dal referendum sulla giustizia, con lo sguardo rivolto anche alle elezioni politiche del 2027. Matteo Salvini chiude la tre giorni della Lega a Roccaraso e Rivisondoli, nell'Aquilano, dal titolo 'Idee in movimento', e manda anche una frecciatina a Roberto Vannacci. "La Lega è una famiglia, è una comunità. Non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama capitano. Ci sono capitani, generali, colonnelli, marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo", scandisce il vicepremier e leader del Carroccio. Che, dopo gli ultimi addii nel gruppo della Camera di Davide Bergamini e Attilio Pierro, è tranchant: "Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi.

Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.

Lega, Salvini motiva la “truppa”: nel mirino giornali e magistratiDurante l’evento a Rivisondoli, Matteo Salvini ha ribadito l’importanza dell’unità interna alla Lega, definendola una vera e propria famiglia.

