Elezioni Provincia di Lecco | Alessandra Hofmann confermata presidente

Alle elezioni per la Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann è stata confermata nel ruolo di presidente. La decisione è stata presa dagli amministratori locali, con lo scrutinio concluso questa mattina, domenica 25 gennaio, nella sala Ticozzi. La riconferma evidenzia la continuità dell'amministrazione e la fiducia riposta nel suo operato per il territorio.

Alessandra Hofmann è stata riconfermata alla guida della Provincia di Lecco. Questo il verdetto del voto di ieri da parte degli amministratori del territorio e dello scrutinio avvenuto questa mattina, domenica 25 gennaio, in sala Ticozzi. Hofmann, sindaco di Monticello Brianza sostenuta da una.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Alessandra Hofmann si ricandida alla presidenza della Provincia di Lecco: il 24 gennaio le elezioni

Lecco, alle elezioni provinciali sarà una sfida a due: Alessandra Hofmann e Fabio Vergani. Si vota il 24 gennaio

Elezioni provinciali, affluenza boom: 921 votanti su 1.029, record all'89,50%. Chiuse le urne nella sfida tra Hofmann e Vergani.

Alessandra Hofmann riconfermata Presidente della Provincia di Lecco. Lo scrutinio odierno in Sala Ticozzi conferma la vittoria su Fabio Vergani; lo scarto tra i due candidati resta contenuto. Alessandra Hofmann guiderà la Provincia di Lecco per altri quattro anni.

