Il 24 gennaio si svolgono le elezioni provinciali di Lecco, con una sfida tra Alessandra Hofmann e Fabio Vergani. Hofmann, sindaco di Monticello Brianza, rappresenta il centrodestra ed è la candidata degli amministratori locali. La competizione si concentra sulla leadership della provincia, offrendo ai cittadini un’occasione per esprimere la propria preferenza attraverso il voto. La giornata elettorale rappresenta un momento importante per il territorio e il suo futuro amministrativo.

Lecco – Sfida a due per la fascia azzurra di presidente della Provincia di Lecco. La candidata degli amministratori locali di centrodestra è Alessandra Hofmann, 49 anni, sindaco di Monticello Brianza e presidente uscente. Per gli amministratori del campo largo è invece Fabio Vergani, 52 anni, primo cittadino di Imbersago. Sindaci, assessori e consiglieri comunali di centrosinistra e i consiglieri provinciali di riferimento del gruppo “La Provincia bene comune” hanno infatti sciolto le riserve e, a differenza della precedente tornata, sostengono la candidatura unitaria avanzata dai Civici, quella di Fabio Vergani appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, alle elezioni provinciali sarà una sfida a due: Alessandra Hofmann e Fabio Vergani. Si vota il 24 gennaio

Leggi anche: Alessandra Hofmann si ricandida alla presidenza della Provincia di Lecco: il 24 gennaio le elezioni

Leggi anche: Elezioni a Lecco, altra benzina sul fuoco: "Chi non vota Hofmann rompe la coalizione"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il 24 gennaio si terranno le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia di Lecco. Mi ricandido. La mia scelta nasce dalla volontà di continuare a servire il territorio con la stessa passione che ha guidato il mio impegno in questi quattro anni, - facebook.com facebook