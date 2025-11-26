Inter News 24 Carbone, tecnico dell’Inter Primavera, ha analizzato la partita dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atletico Madrid. Al termine della sfida di Youth League, Benito Carbone, allenatore dell’Inter Primavera, ha commentato la sconfitta per 4-1 contro l’ Atletico Madrid, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione della sua squadra, ma anche i fattori che hanno condizionato il risultato. SOFFERENZE IN CAMPO – «Abbiamo cercato di rimanere in partita in 10 contro 11, i ragazzi credo che abbiano risposto alla grande, da grande squadra, per 70 minuti sono rimasti in partita, giocando con buona qualità e intensità, abbiamo creato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carbone dopo la sconfitta con l’Atletico: «Abbiamo cercato di rimanere in partita in 10 contro 11, nel primo tempo meritavamo il vantaggio»