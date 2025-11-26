Carbone dopo la sconfitta con l’Atletico | Abbiamo cercato di rimanere in partita in 10 contro 11 nel primo tempo meritavamo il vantaggio
Inter News 24 Carbone, tecnico dell’Inter Primavera, ha analizzato la partita dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atletico Madrid. Al termine della sfida di Youth League, Benito Carbone, allenatore dell’Inter Primavera, ha commentato la sconfitta per 4-1 contro l’ Atletico Madrid, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione della sua squadra, ma anche i fattori che hanno condizionato il risultato. SOFFERENZE IN CAMPO – «Abbiamo cercato di rimanere in partita in 10 contro 11, i ragazzi credo che abbiano risposto alla grande, da grande squadra, per 70 minuti sono rimasti in partita, giocando con buona qualità e intensità, abbiamo creato. 🔗 Leggi su Internews24.com
