Lautaro a Prime | Col Milan meritavamo qualcosa in più ma abbiamo già voltato pagina! Abbiamo studiato l’Atletico

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua nel giorno del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Intervistato da Prime Video nel giorno di Atletico Madrid Inter, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha parlato così. VOGLIA DI SCHIACCIARE IL RICORDO DI MADRID – « Sicuramente non è stata indirizzata la partita per come la abbiamo giocata, avevamo fatto una grande partita. A San Siro meritavamo qualcosa in più. Oggi un altro anno, un’altra competizione. Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo preparato per cercare di metterli in difficoltà ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro a Prime: «Col Milan meritavamo qualcosa in più ma abbiamo già voltato pagina! Abbiamo studiato l’Atletico»

Altri contenuti sullo stesso argomento

3 - Lautaro Martínez è il 3° giocatore dell'Inter a segnare in ciascuna delle sue prime tre presenze stagionali in Champions League, dopo Samuel Eto'o nel 2010/11 e Adriano nel 2004/05. Toro. #InterKairat #UCL Vai su X

Le parole del Capitano prima di Atletico Inter di domani a Madrid ?Lautaro: "Atletico avversario di grande valore, sappiamo quello che significa questa partita dopo il derby. Meritavamo di più al derby ma abbiamo voltato pagina" ?Lautaro: " - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro: “Voltato subito pagina, pronti per l’Atletico. Sorridere? Lascio tutto sul campo” - Intervistato da Prime Video, l'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico ... msn.com scrive

Lautaro a Sky : "Derby? Meritavamo di più, ma abbiamo voltato pagina. Questa squadra esce sempre dalle difficoltà" - Lautaro Martinez parla anche a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma domani sera al Metropolitano. Segnala msn.com

Lautaro: "Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Io sono sereno" - "Sicuramente l'Atletico è un avversario di grande valore, i loro tifosi si faranno sentire e sappiamo cosa significa la partita dopo. Da m.tuttomercatoweb.com