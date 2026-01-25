Leao prima di Roma-Milan | Sarà difficile hanno giocatori forti Rispetto per loro ma …

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha commentato in vista della sfida contro la Roma, sottolineando la difficoltà dell’incontro a causa della qualità degli avversari. Ha espresso rispetto per la squadra giallorossa, ma ha anche evidenziato l’importanza di prepararsi al meglio per affrontare una partita complessa. Leao ha inoltre sottolineato la necessità di mantenere concentrazione e determinazione per ottenere un risultato positivo all’Olimpico.

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla gara: "Sarà una partita difficile, contro una squadra forte che sta facendo molto bene quest'anno. Hanno cambiato allenatore, l'allenatore sta facendo un gran lavoro. Giocano in casa, davanti ai loro tifosi, sarà difficile. Ma noi l'abbiamo preparata bene in settimana, sui dettagli, come ci ha detto il mister. Entriamo in campo da Milan, per vincere, per inseguire il nostro obiettivo, che è stare lì sopra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

