Milan-Roma Trevisani | I rossoneri hanno giocato molto bene dopo il gol e male prima Su Leao dico che …
Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha commentato il successo del Milan ottenuto nel big match contro la Roma, grazie ad una rete al 39' di Pavlovic su assist di Rafael Leao: ecco le sue parole rilasciate a Pressing. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
