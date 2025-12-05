Alberi abbattuti in città Il progetto del Comune | Pronti a ripiantarne 100
Dopo i tanti abbattimenti degli ultimi mesi, con relativo carico di polemiche, il Municipio ha annunciato ieri un piano per la messa a dimora di 102 nuove alberi in aree verdi comunali e lungo i principali assi stradali della città. Gli interventi, che cominciano oggi e termineranno a inizio 2026, sono stati autorizzati dalla Soprintendenza. Si parte con la messa a dimora di quattro nuove alberature nell’area verde Aurelio Bernabè - piazzale Michelangelo e la sostituzione di un acero in Piazza Gramsci, lato via XX Settembre, giudicato "in cattivo stato conservativo". Seguiranno la messa a dimora di 11 alberature a ripristino di quelle abbattute, in viale Rivalta, viale Saffi, viale Dante e piazzale Bianconcini (in particolare tigli e ippocastani); 7 querce in adiacenza alla ciclabile di via Pirandello; 22 nuove alberature in diverse aree verdi per incrementare l’ombra vicino alle aree gioco (parco Europa, giardino Staffa, Palagenius, parco Chernobyl e parco Donatori di vita a Sasso Morelli); 24 nuove alberature in prossimità di assi stradali e parcheggi, da via Senarina, a via Lanzoni, al parcheggio dell’infanzia Campanella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
