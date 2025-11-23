Radici in Comune sugli alberi da piantumare in città | L' obiettivo realistico sarebbe di 22 alberi al giorno in 10 anni ma siamo lontanissimi

Pescara è molto lontana non solo dagli obiettivi teorici ma anche da quelli realistici per la piantumazione di alberi in base alla strategia europea per la biodiversità nel decennio 2020 - 2030. A dirlo l'associazione Radici in Comune che ha posto una riflessione in merito alla situazione sul. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Radici in Comune sugli alberi da piantumare in città: "L'obiettivo realistico sarebbe di 22 alberi al giorno in 10 anni, ma siamo lontanissimi"

Argomenti simili trattati di recente

Radici nel Futuro: i nostri bambini piantano "speranza" Ieri, in occasione della Festa dell’Albero, oltre alla piantumazione di alberi all’interno degli spazi verdi del nostro Comune, è stato organizzato un momento speciale insieme alle scuole dell’infanzia di via - facebook.com Vai su Facebook

Nasce “Radici forti, visione comune – Imprese ed Istituzioni della Ciociaria insieme per un nuovo umanesimo industriale”, il convegno organizzato dal Gruppo Giovani della Sezione Ucid Frosinone Emilio Iaboni. L’evento si terrà mercoledì 26 novembre alle Vai su X

Radici in Comune sugli alberi in città: "L'obiettivo realistico sarebbe di 22 alberi al giorno in 10 anni, ma siamo lontanissimi" - L'associazione "Radici in Comune" pone una riflessione in merito agli obiettivi posti dall'Unione Europea nel 2020 per il decennio in termini di piantumazioni di alberi ... Si legge su ilpescara.it

Radici e alberi pericolosi. Il Comune ci dà un taglio - Procedono spediti i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria di marciapiedi e manto stradale, inerenti a un piano di interventi stabilito dalla sezione Lavori Pubblici del Comune di Cesena e ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Pini, il Comune presenta il conto. Strada rovinata dalla radici: "Paga il proprietario delle piante" - Un’ordinanza del sindaco impone a un albergatore di rifare l’asfalto nella via pubblica dopo che otto alberi sulle sue proprietà, abbattuti nei mesi scorsi, hanno rovinato l’asfalto. Da msn.com