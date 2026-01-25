Le sculture in ferro di Antony Gormley, protagoniste della mostra

Le sculture in ferro massiccio a grandezza naturale della figura maschile firmate dall’artista Antony Gormley, della storica mostra "Vessel" organizzata e promossa dalla Galleria Continua nel 2012, tornano in visione domani alle 17 al polo museale del Santa Chiara, con tre film-corti firmati da Matteo Frittelli (ingresso libero). Una esposizione di queste opere che suscitò curiosità sia per le strade, in piazza, sia sulla torre gemella. Addirittura, per quell’uomo sulla vetta della torre Salvucci, un gruppo di turisti italiani di prima mattina in visita a San Gimignano, credendo a un suicidio, chiamò i carabinieri, i quali risposero tranquillizzandoli che non si trattava di un uomo, ma di un’opera d’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le sculture di Gormley ’tornano’ per un giorno a svettare dalle torri

Leggi anche: ’Sculture dalle collezioni medicee’. Agli Uffizi ecco nuovi capolavori

Tornano (per un giorno) le storiche motrici sulla linea Novara-VaralloPer un giorno, le automotrici ALn 668 storiche, recentemente restaurate in livrea d’epoca, riprendono servizio sulla linea Novara-Varallo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Le sculture di Gormley ’tornano’ per un giorno a svettare dalle torri; PROIEZIONI / VISIONI Antony Gormley; San Gimignano: PROIEZIONI / VISIONI Antony Gormley - Evento di Cinema in Toscana.

Le sculture di Gormley ’tornano’ per un giorno a svettare dalle torriLe sculture in ferro massiccio a grandezza naturale della figura maschile firmate dell’artista Antony Gormley, della storica mostra ... lanazione.it

Lo scultore Gormley e la CalabriaGli ulivi e le antiche rovine del Parco Archeologico di Scolacium, tra Catanzaro e le spiagge joniche, fanno corona fino all 8 ottobre all installazione che Antony Gormley ha realizzato appositamente ... tgcom24.mediaset.it