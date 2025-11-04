’Sculture dalle collezioni medicee’ Agli Uffizi ecco nuovi capolavori

’C’era una volta. Sculture dalle collezioni medicee’ è l’appuntamento in calendario dal 16 dicembre al 12 aprile 2026 nei nuovi spazi espositivi al piano terreno della Galleria degli Uffizi. La mostra, curata da Valentina Conticelli e Andrea Daninos, è la prima ad essere dedicata alle collezioni fiorentine d’ arte ceroplastica tra XVI e XVII secolo. L’esposizione si pone l’obiettivo di far rivivere un ambito creativo perduto, dalla storia antichissima: quello della produzione di immagini in cera, in gran parte scomparse a causa della deperibilità del materiale. Nel contesto di una storia dimenticata e ora ritrovata nella sua sorprendente meraviglia, l’allestimento proporrà alcune opere un tempo esibite nella Tribuna degli Uffizi e a Palazzo Pitti, alienate dalle collezioni alla fine del Settecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it