SESSO & TOGHE La supercasta si assolve | il magistrato può scrivere post sessisti

La trasparenza è un principio fondamentale per il funzionamento delle istituzioni, ma può essere compromessa in contesti delicati come quello giudiziario. Recenti vicende evidenziano come alcuni magistrati possano utilizzare i social media per esprimere opinioni sessiste, sollevando interrogativi sulla responsabilità e i limiti di libertà di espressione nell’ambito della giustizia. Un’analisi necessaria per comprendere i confini tra libertà personale e rispetto delle istituzioni.

