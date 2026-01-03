SESSO & TOGHE La supercasta si assolve | il magistrato può scrivere post sessisti
La trasparenza è un principio fondamentale per il funzionamento delle istituzioni, ma può essere compromessa in contesti delicati come quello giudiziario. Recenti vicende evidenziano come alcuni magistrati possano utilizzare i social media per esprimere opinioni sessiste, sollevando interrogativi sulla responsabilità e i limiti di libertà di espressione nell’ambito della giustizia. Un’analisi necessaria per comprendere i confini tra libertà personale e rispetto delle istituzioni.
La trasparenza, quella parola magica che consente ai cittadini di controllare l'operato della classe dirigente, se è un dogma indiscusso all'interno di qualsiasi pubblica amministrazione non lo è per chi dovrebbe rappresentare la giustizia stessa. A ricordarlo, attraverso un esempio che vale più di mille parole, è il deputato di Forza Italia Enrico Costa. Quest'ultimo, mediante X, riprende una massima del procuratore generale di Cassazione, uno dei titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei giudici, in cui viene archiviata una segnalazione disciplinare nei confronti di un togato, accusato di aver pubblicato dei commenti a sfondo sessuale e di contenuto sessista sul proprio account social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
