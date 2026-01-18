La riforma della giustizia e le ragioni democratiche del sì Il commento di Ippolito

Il referendum costituzionale della primavera 2026 rappresenta un momento importante nel percorso di riforma del sistema giudiziario italiano. In questo contesto, il commento di Ippolito analizza le ragioni democratiche che sostengono il sì, evidenziando le implicazioni di questa modifica per il funzionamento e la tutela della democrazia nel nostro paese. Un'occasione per riflettere sui cambiamenti in atto e sui loro possibili effetti sulla nostra convivenza civile.

Il referendum costituzionale della primavera 2026 segna un passaggio fondamentale nell’evoluzione dell’architettura costituzionale italiana. La riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, fulcro della consultazione, non è una mera modifica tecnica, ma rappresenta un bivio ineludibile per la cultura della giurisdizione in Italia. L’obiettivo è realizzare una “democrazia compiuta”, chiudendo una lunga stagione di conflitto istituzionale e rispondendo a patologie sistemiche che hanno eroso la fiducia dei cittadini. Questa non è solo una riforma benefica, ma un intervento essenziale per invertire un declino dimostrabile nell’efficacia e nella credibilità del sistema, rendendo il voto del 2026 un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il Partito democratico apre la campagna referendaria “Riforma della giustizia, le ragioni del no”

Il Partito Democratico di Rimini avvia la campagna referendaria “Riforma della giustizia, le ragioni del no” con un incontro pubblico. L’appuntamento è previsto per lunedì 26 gennaio alle ore 21 presso la sede Cgil di via Caduti di Marzabotto. L'iniziativa intende approfondire le motivazioni del no alla riforma e stimolare un confronto aperto sulla questione.

Riforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli

