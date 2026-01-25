le ombre sul padre di carlomagno e lui dal carcere minaccia il suicidio

Le recenti rivelazioni sul caso di Federica Torzullo hanno profondamente colpito la famiglia di Claudio Carlomagno. I genitori, trovati impiccati poco dopo la confessione del figlio, sono al centro di un’attenzione crescente. Tra ombre e dubbi, emerge una realtà complessa che richiede attenzione e rispetto, senza eccessi emotivi, per comprendere meglio una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità.

Ogni nuovo dettaglio emerso sul delitto di Federica Torzullo, ha pesato come un macigno sui genitori di Claudio Carlomagno, trovati impiccati nella loro abitazione pochi giorni dopo la confessione del figlio. Una tragedia familiare che ha coinvolto vicini, conoscenti e l’intera comunità, lasciando una scia domande e sospetti. E oggi, dopo aver appreso della morte dei genitori, l'uomo accusato del femminicidio, manifesta idee suicide. Apprende LaPresse da fonti penitenziarie che l’uomo piangendo, nella cella del carcere di Civitavecchia, continua a ripetere “voglio uccidermi ma non ho il coraggio”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

