I video delle telecamere l' alibi e i sospetti | le ombre sul padre di Carlomagno

Le indagini sul delitto di Federica Torzullo hanno portato alla luce nuovi elementi, tra cui video delle telecamere, l’alibi e sospetti. Questi dettagli hanno influito sull’intera ricostruzione dei fatti, approfondendo il quadro delle responsabilità e dei motivi. La vicenda ha coinvolto anche i genitori di Claudio Carlomagno, trovati impiccati poco dopo la confessione del figlio, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla ricostruzione della verità.

Ogni nuovo dettaglio emerso sul delitto di Federica Torzullo, ha pesato come un macigno sui genitori di Claudio Carlomagno, trovati impiccati nella loro abitazione pochi giorni dopo la confessione del figlio. Una tragedia familiare che ha coinvolto vicini, conoscenti e l’intera comunità, lasciando una scia domande e sospetti. I dubbi su Pasquale Carlomagno. La mattina del delitto, avvenuto probabilmente nella notte, Pasquale Carlomagno, il padre di Claudio, si era recato alla villetta di via Costantino, dove abitavano il figlio insieme alla moglie Federica. Le telecamere di sicurezza dell’abitazione lo riprendono davanti al cancello poco dopo le sette, nella vana attesa che qualcuno gli apra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Federica Torzullo, le ombre sui genitori di Carlomagno morti impiccati: il padre ripreso dalle telecamere, la madre in caserma con luiFederica Torzullo si occupa delle circostanze che coinvolgono i genitori di Carlomagno, trovati morti impiccati nel garage di Anguillara Sabazia.

Quelle ombre sul padre di Carlomagno e la denuncia (falsa) con la madre in casermaUn caso che ha suscitato grande attenzione riguarda le ombre sul padre di Carlo Magno e una denuncia falsa con la madre in caserma.

