Federica Torzullo le ombre sui genitori di Carlomagno morti impiccati | il padre ripreso dalle telecamere la madre in caserma con lui

Federica Torzullo si occupa delle circostanze che coinvolgono i genitori di Carlomagno, trovati morti impiccati nel garage di Anguillara Sabazia. La vicenda include immagini delle telecamere che riprendono il padre e la presenza della madre in caserma con lui. Un’indagine che cerca di chiarire i motivi di un gesto così drammatico, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Si sono chiusi nel garage della loro abitazione in via Tevere ad Anguillara Sabazia e hanno deciso di farla finita insieme. Pasquale Carlomagno, 68 anni, e Maria Messenio, 65, genitori di Claudio, l'uomo che ha confessato il brutale omicidio della moglie Federica Torzullo, si sono suicidati impiccandosi l'uno accanto all'altra. Prima di compiere l'estremo gesto, hanno affidato a una lettera d'addio le loro ultime parole, rivolte all'altro figlio. Federica Torzullo, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: il biglietto di addio che spiega tutto, l'allarme della zia e i corpi nel garage È l'ultimo atto di una spirale di dolore e orrore iniziata il 9 gennaio scorso con la scomparsa di Federica, il cui corpo è stato poi ritrovato martoriato nei terreni dell'azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Leggo.it

Pasquale Carlomagno e Maria Messineo, chi sono i genitori dell’assassino di Federica Torzullo morti impiccati in casaPasquale Carlomagno e Maria Messineo sono i genitori dell’assassino di Federica Torzullo, deceduti entrambi per impiccagione in casa.

Anguillara, trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo: ipotesi suicidioA Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo.

