Le Mans-Dunkerque lunedì 26 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Fiducia nei Maritimes

Domenica 26 gennaio 2026 alle 20:45 si affrontano Le Mans e Dunkerque in una sfida valida per la Ligue 2. Dopo aver conquistato la promozione quest’estate, il Le Mans si trova attualmente al sesto posto, sorprendente in una stagione sotto le aspettative. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per una partita che promette equilibrio e interesse.

Promosso in Ligue 2 quest'estate dopo essersi assicurato il secondo posto in National 1 la scorsa stagione, il Le Mans si aspettava di dover lottare per mantenere la categoria, tuttavia, le prestazioni degli uomini di Patrick Videira hanno superato ogni aspettativa, attestandosi attualmente al sesto posto in classifica, ben al di sopra delle altre squadre.

