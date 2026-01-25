Le Mans-Dunkerque lunedì 26 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Le Mans-Dunkerque, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle 20:45, è una sfida valida per la Ligue 2. Dopo la promozione ottenuta quest’estate, il Le Mans ha sorpreso positivamente, attualmente occupando il sesto posto in classifica. In questo articolo troverete formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio l’incontro e le possibili strategie di scommessa.

Promosso in Ligue 2 quest'estate dopo essersi assicurato il secondo posto in National 1 la scorsa stagione, il Le Mans si aspettava di dover lottare per mantenere la categoria, tuttavia, le prestazioni degli uomini di Patrick Videira hanno superato ogni aspettativa, attestandosi attualmente al sesto posto in classifica, ben al di sopra delle altre squadre.

