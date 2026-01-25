Le labbra rifatte spopolano fra le giovanissime ma il ritocco non è senza rischi

Le labbra rifatte sono diventate un fenomeno diffuso tra le giovani, spesso visibile sui social e nella quotidianità. Anche se questa scelta può contribuire a migliorare l’aspetto estetico, è importante essere consapevoli dei rischi legati ai trattamenti di chirurgia estetica. Informarsi accuratamente e rivolgersi a professionisti qualificati sono passi fondamentali per affrontare eventuali conseguenze e fare scelte consapevoli.

Dai social alla vita reale: basta guardarsi intorno per vedere il moltiplicarsi di giovanissime con le labbra rifatte. Bocche a forma di cuore, con l’arco di cupido ‘disegnato’ e un volume accentuato in verticale, piuttosto che in avanti come l’ormai superato effetto ‘a becco d’anatra’. Il “ritocco alle labbra fra le giovanissime è una marea montante alimentata dai social, ma è anche un errore”, ammonisce Emanuele Bartoletti, presidente della Sime (Società italiana di medicina estetica), che analizza il fenomeno con LaSalute di LaPresse. Il problema non è solo estetico, “anche se nelle ragazzine quasi mai le labbra hanno bisogno di essere rifatte: a 16-18 anni – spiega Bartoletti – è difficile che non ci turgore dei tessuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Brigitte Bardot, le sue labbra e la lezione per le fan del ritoccoBrigitte Bardot, icona del cinema e simbolo di eleganza, è scomparsa il 28 dicembre all'età di 91 anni a Saint-Tropez.

Le bambine festeggiano i compleanni fra trattamenti estetici e trucchi, ma ci sono rischi per la salute mentaleNegli ultimi tempi, molte bambine scelgono di celebrare i loro compleanni con trattamenti estetici e trucco, preferendo feste in stile

Sophie Codegoni pentita delle labbra rifatte/ Non le toccherò mai piùSophie Codegoni rimuove il filler alle labbra e sui social spiega perché non toccherà più la bocca.

