Brigitte Bardot le sue labbra e la lezione per le fan del ritocco

Brigitte Bardot, icona del cinema e simbolo di eleganza, è scomparsa il 28 dicembre all’età di 91 anni a Saint-Tropez. La sua immagine rimane impressa nella memoria collettiva, e il suo stile ha ispirato molte. In questo articolo, analizzeremo l’eredità di Bardot, con particolare attenzione alle sue labbra e alle lezioni che si possono trarre per chi è interessato al mondo del ritocco estetico.

Una bellezza indimenticabile, quella di Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre all'età di 91 anni nella sua casa di Saint-Tropez. L'attrice francese, negli anni '50 accostata per il suo fascino alla collega americana Marilyn Monroe, era celebre per il suo broncio, che nel 1970 ispirò lo scultore Alain Gourdon per la realizzazione di un busto della Marianne, emblema di Francia. E in effetti le sue labbra ad arco e il sorriso caratterizzato da un lieve diastema – la leggera distanza fra gli incisivi – avrebbero molto da insegnare alle fedeli del 'ritocco'. Parola di Maurizio Ressa, direttore dell'Unità Complessa di Chirurgia Plastica dell'Istituto dei Tumori di Bari e pass-president della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (Sicpre), che assicura a LaPresse come "l'intervento alle labbra oggi è tra i più gettonati, anche come regalo di Natale.

