Negli ultimi tempi, molte bambine scelgono di celebrare i loro compleanni con trattamenti estetici e trucco, preferendo feste in stile

Scordatevi palloncini, panini al prosciutto e torte fatte in casa: la nuova tendenza dei compleanni per le più piccole, a partire dai 6 anni, è quella dello “spa party”. Così, anche quando il numero di candeline è di gran lunga inferiore alla doppia cifra, si festeggia fra trattamenti viso.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Le bambine festeggiano i compleanni fra trattamenti estetici e trucchi, ma ci sono rischi per la salute mentale

