Perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | il conducente estratto dall' abitacolo dai vigili del fuoco

SERRA DE’ CONTI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17 di ieri pomeriggio, in via Colle Ravara nel territorio comunale di Serra De’ Conti per un’autovettura finita fuori strada.La squadra di Senigallia, giunta sul posto, ha dovuto aprirsi un varco tra la fitta vegetazione per raggiungere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Perde il controllo della Mercedes e finisce in un fossato con 50 centimetri d'acqua, conducente salvato grazie alle porte posteriori dell'auto - facebook.com Vai su Facebook

Perde il controllo dell'auto e finisce contro il muro: morto un 47.enne a Lodrino - enne (Aggiornato) Un incidente della circolazione con esito letale si è verificato questa mattina, at ... Segnala cdt.ch

Perde il controllo dell'auto e finisce contro il muro a Iragna - Un grave incidente della circolazione si è verificato questa mattina, attorno alle ore 08:00, sulla strada Cantonale tra Lodrino ed Iragna. Si legge su cdt.ch

Perde il controllo della Mercedes e finisce in un fossato con 50 centimetri d'acqua, conducente salvato grazie alle porte posteriori dell'auto - Il conducente di una Mercedes ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato ed è piombato in un fossato con circa 50 cm d'acqua, in via ... Riporta msn.com