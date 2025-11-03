Scontro tra due auto | conducente estratto dall' abitacolo dai vigili del fuoco
Incidente stradale a Pastorello, frazione di Langhirano. Per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate tre persone sono rimaste ferite e una di queste è rimasta incastrata nell'abitacolo. Guidava una panda. Nessuna delle tre persone coinvolte ha avuto bisogno del trasporto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un morto e sei feriti nello scontro fra un'auto e un'autobotte dei pompieri - facebook.com Vai su Facebook
Violento scontro nell’Aretino, auto distrutta nell’incidente. Salvato il conducente - L’uomo era rimasto in trappola nell’abitacolo, grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato estratto e affidato ai sanitari del 118 ... Come scrive msn.com
Scontro tra auto, una si ribalta: conducente estratto dall’abitacolo - Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, in via Lattanzio Ventura a Macerata. Scrive youtvrs.it
Bologna, scontro tra due auto sulla Porrettana: Rayan Murrizi muore a 7 anni. «Seduto davanti, forse non aveva la cintura» - Il bambino si chiamava Rayan Murrizi: secondo i primi rilievi, viaggiava seduto sul sedile anteriore con il padre. corrieredibologna.corriere.it scrive