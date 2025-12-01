Pisa Inter Chivu felice per la vittoria Poi dice la sua su Lautaro Martinez

di Angelo Ciarletta Pisa Inter, mister Chivu è molto felice per i tre punti presi in trasferta. Poi dice la sua su Lautaro Martinez, decisivo con una doppietta. Il capitano dell’ Inter, l’attaccante argentino Lautaro Martínez, si conferma letale sotto porta. Con la doppietta segnata al Pisa, ha raggiunto quota nove e dieci reti stagionali, toccando le 162ª e 163ª in maglia nerazzurra. Un traguardo storico che lo colloca al quarto posto nella classifica dei marcatori all-time del club, superando un monumento come Sandro Mazzola e posizionandosi dietro solo a Meazza (284), Altobelli (209) e Boninsegna (171). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pisa Inter, Chivu felice per la vittoria. Poi dice la sua su Lautaro Martinez

