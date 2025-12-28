Oppini evidenzia l’importanza dei tre punti ottenuti a Pisa, definendo la partita “sporca” e sottolineando il suo peso. Attraverso un’analisi sui social, l’opinionista valuta la prestazione della Juventus e il valore della vittoria, mettendo in luce la continuità positiva della squadra sotto la guida di Spalletti. Un commento sobrio che riflette sulle difficoltà incontrate e sull’importanza di ogni singolo risultato nel cammino stagionale.

Oppini esalta la striscia positiva di Spalletti e il peso specifico dei tre punti sporchi conquistati a Pisa da parte della Juventus. La Juventus continua la sua marcia inarrestabile sotto la guida sapiente di Luciano Spalletti. La vittoria ottenuta all’Arena Garibaldi contro il Pisa, terminata con il punteggio di 0-2, rappresenta un tassello fondamentale nella rincorsa al vertice della classifica. Non è stata una prestazione esteticamente indimenticabile, ma proprio per questo il successo assume un valore specifico ancora più elevato. A sottolineare l’importanza capitale di questi tre punti ci ha pensato Francesco Oppini, noto opinionista televisivo e grandissimo tifoso bianconero, che attraverso il suo profilo ufficiale su X ha analizzato con estrema lucidità il momento d’oro vissuto dalla Vecchia Signora in questo finale di 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini sottolinea il peso della vittoria di Pisa: «Partita sporca che pesa e non poco». La sua analisi sui social dopo il match di ieri sera

Leggi anche: Oppini cinico dopo Juve Milan: «Brutta partita allo Stadium, sono loro ad uscirne meglio». La sua analisi dopo il big match

Leggi anche: Thuram cuore bianconero: come ha reagito sui social dopo la vittoria della sua Juve con il Bodo Glimt – FOTO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gabriel Rufián, portavoce di ERC, sottolinea l’assurdità della cultura “anti-woke” portata avanti dall’estrema destra negli ultimi anni. Per loro è tutto troppo politicamente corretto, tranne il neofascismo. #destra #estremadestra #politica #antifa #trump - facebook.com facebook