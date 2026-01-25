L' Aucc compie 40 anni tra feste fondi per i malati e la proposta | Un istituto di ricerca
L'Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro (Aucc) ha celebrato i suoi 40 anni di attività con una cena di beneficenza, coinvolgendo la comunità. Durante l'evento, sono stati presentati nuovi progetti, tra cui la proposta di creare un istituto di ricerca dedicato alla lotta contro il cancro. Un traguardo importante per l'organizzazione, che continua il suo impegno nel supporto ai malati e nella promozione della ricerca scientifica.
Si sono concluse con una partecipata cena di beneficenza le celebrazioni per i 40 anni di attività dell'Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro (Aucc). Un evento che ha riunito autorità istituzionali, cittadini, volontari e professionisti sanitari, confermando il radicamento.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
"Istituto di Tecnologia, ok alla mia proposta per il finanziamento Avanti per la ricerca"È stato approvato in sede di Bilancio il mio ordine del giorno relativo all’Istituto Italiano di Tecnologia, fondazione istituita nel 2003.
Leggi anche: Giornata per la ricerca sul cancro: l'Istituto dei Tumori tra Ai, ricerca e un numero record di studi clinici
Argomenti discussi: FOTO GALLERY Cena sociale per Aucc.
L’Aucc conclude i 40 anni con un evento beneficoL’Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc) conclude le celebrazioni del 40esimo della sua fondazione con un evento di beneficenza domani sera. Già molte le adesioni anche di ... corrieredellumbria.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.