L' Aucc compie 40 anni tra feste fondi per i malati e la proposta | Un istituto di ricerca

L'Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro (Aucc) ha celebrato i suoi 40 anni di attività con una cena di beneficenza, coinvolgendo la comunità. Durante l'evento, sono stati presentati nuovi progetti, tra cui la proposta di creare un istituto di ricerca dedicato alla lotta contro il cancro. Un traguardo importante per l'organizzazione, che continua il suo impegno nel supporto ai malati e nella promozione della ricerca scientifica.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.