Giornata per la ricerca sul cancro | l' Istituto dei Tumori tra Ai ricerca e un numero record di studi clinici

Milano, 4 novembre 2025 – A fine ottobre, pochi giorni fa, a Palazzo del Quirinale, ilpresidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) il Premio “Credere nella Ricerca”, per lo straordinario contributo alla nascita e allo sviluppo della ricerca oncologica in Italia. È solo l'ultimo e più prestigioso tributo all'istituto nato a Milano circa cento anni fa e che ha aperto i primi reparti nel 1928, ottenendo subito nel 1929 il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Se ai primi del Novecento le malattie più diffuse erano tubercolosi, malaria, sifilide, tifo, il cancro, poi definito il maschio del secolo, cominciava a mietere vittime e farsi conoscere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

