Giornata per la ricerca sul cancro | l' Istituto dei Tumori tra Ai ricerca e un numero record di studi clinici
Milano, 4 novembre 2025 – A fine ottobre, pochi giorni fa, a Palazzo del Quirinale, ilpresidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) il Premio “Credere nella Ricerca”, per lo straordinario contributo alla nascita e allo sviluppo della ricerca oncologica in Italia. È solo l'ultimo e più prestigioso tributo all'istituto nato a Milano circa cento anni fa e che ha aperto i primi reparti nel 1928, ottenendo subito nel 1929 il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Se ai primi del Novecento le malattie più diffuse erano tubercolosi, malaria, sifilide, tifo, il cancro, poi definito il maschio del secolo, cominciava a mietere vittime e farsi conoscere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Esercitazione Provinciale Ricerca Persone - Endine Gaiano Una giornata intensa di collaborazione, formazione e impegno operativo sul campo. Orobie Soccorso ha preso parte alla maxi esercitazione organizzata da Prefettura e Provincia di Bergamo, insie - facebook.com Vai su Facebook
Stati Generali della Ricerca medico-scientifica. Terza giornata di dibattito https://senato.it/attualita/archivio-notizie?nid=117884… Su #SenatoInstagram le immagini della sessione dedicata al tema #PNRR: opportunità e sostenibilità https://instagram.com/p/DP - X Vai su X
Jannick Sinner scende in campo per la ricerca: la visita all'Istituto di Candiolo - IRCCS, confermando il suo legame con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e con Intesa Sanpaolo, ... Da targatocn.it
Jannik Sinner a Torino. Le prime ore del campione tra relax, il JMedical e l'Istituto Irccs di Candiolo: «Io gioco solo a tennis, voi fate un lavoro straordinario» - Nel primo pomeriggio, secondo appuntamento della giornata all’Istituto per la ricerca sui tumori. Lo riporta msn.com
"Un Ace per la ricerca", Sinner in campo per la lotta al cancro - Incredibile": è visibilmente impressionato Jannik Sinner di fronte al macchinario della nuova sala Angiografica dell'Istituto di Candiolo - Scrive ansa.it