Latina | fermato un marocchino irregolare dal 2000 con precedenti per violenza sessuale

A Latina, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di nazionalità marocchina irregolare dal 2000, con precedenti per violenza sessuale. L’operazione rientra nei controlli straordinari volti a garantire sicurezza e prevenire attività illecite nella zona. La polizia prosegue nell’attività di monitoraggio del territorio per tutelare la comunità e rafforzare la legalità.

Latina, 25 gennaio 2026 – Continuano i controlli straordinari del territorio da parte della Polizia di Stato di Latina, mirati alla prevenzione generale e al contrasto della criminalità. Nella giornata di ieri, le pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno effettuato posti di controllo dinamici e statici in diverse zone critiche della città. Nel corso delle operazioni sono state identificate oltre 108 persone, molte con precedenti di polizia, e controllati più di 88 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica della regolare presenza sul territorio nazionale di cittadini stranieri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

