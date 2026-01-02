Morte di Aurora Livoli peruviano fermato ha precedenti per violenza sessuale

È stato fermato l'uomo peruviano con precedenti per violenza sessuale, ritenuto coinvolto nella morte di Aurora Livoli. L’individuo, irregolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Si continuano le indagini per chiarire le dinamiche e fare luce su quanto accaduto.

Milano, indagato un 57enne peruviano per la morte della 19enne Aurora Livoli: ha precedenti per stupro ed è irregolare - C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. gazzettadiparma.it

Milano, c’è un indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli: è un uomo di 56 anni - Si tratta di un cittadino peruviano che i carabinieri hanno fermato il giorno successivo al ritrovamento del cadavere, per una tentata rapina commessa poco prima dell'incontro con la ragazza. editorialedomani.it

Ragazza trovata morta a Milano, indagato per omicidio volontario un peruviano di 56 anni

Milano, c’è un indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli: è un uomo di 56 anni x.com

L'uomo aveva già precedenti per violenza sessuale. Chi è l'indagato per la morte di Aurora - facebook.com facebook

