Morte di Aurora Livoli fermato un 56enne | ha precedenti per violenza sessuale

È stato fermato un uomo di 56 anni, con precedenti per violenza sessuale, in relazione alla morte di Aurora Livoli. La vittima è stata trovata deceduta con i pantaloni abbassati. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della tragica vicenda.

Il sospettato era stato già fermato per un altro reato. Aurora Livoli è stata ritrovata deceduta con i pantaloni abbassati.

