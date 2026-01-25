L’Atalanta torna alla vittoria | poker al Parma per mettere pressione in zona Champions

L’Atalanta ritorna alla vittoria con una convincente prestazione contro il Parma, conquistando un poker che rafforza la posizione in zona Champions. Dopo le recenti difficoltà, come la sconfitta contro l’Athletic e il pareggio a Pisa, la squadra di Bergamo dimostrasolidità e determinazione per mantenere alta la qualificazione europea. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso stagionale della squadra, confermando il suo stato di forma e ambizione.

Bergamo. Gli strascichi della sconfitta contro l’Athletic e il deludente pareggio di Pisa sono già un lontano ricordo. L ’Atalanta riparte da casa sua e da un pomeriggio dal sapore tradizionale, col calcio d’inizio di domenica alle 15 che mancava da metà settembre ed è diventata più un’eccezione che un’abitudine. La partita contro il Parma resta aperta giusto un quarto d’ora: Scamacca dal dischetto apre il conto, De Roon raddoppia neanche una decina di minuti dopo. Poi chiudono il primo gol nerazzurro di Raspadori, pochi minuti dopo la solita parata quasi miracolosa di Carnesecchi ad omologare il match, e il sigillo di un rinato Krstovic.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta-Parma 4-0, pagelle e tabellino: De Ketelaere imprendibile, subito Raspadori, Troilo disastroso, che impatto di KrstovicLa Dea si lascia alle spalle la sconfitta contro l'Athletic in Champions League e rifila un tris ai ducali: a segno Scamacca su rigore, De Roon, il nuovo acquisto Raspadori e Krstovic. msn.com

