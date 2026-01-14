Milano passeggia con lo Zeleznicar e torna alla vittoria in Champions League | Egonu a riposo pressione sull’Eczacibasi

Milano torna alla vittoria in Champions League femminile grazie a una prestazione solida contro lo Zeleznicar, con un risultato di 3-0. La squadra, dopo la sconfitta contro l’Eczacibasi Istanbul, dimostra determinazione e compattezza, mantenendo alta la pressione nel girone. Egonu ha scelto di riposare, mentre l’Eczacibasi resta sotto osservazione. La partita conferma il buon stato di forma delle meneghine e la loro voglia di riscatto.

Milano ha prontamente rialzato la testa nella Champions League di volley femminile: dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie-break contro l’Eczacibasi Istanbul, le meneghine hanno regolato l’OK Zeleznicar Lajkovac con un secco 3-0 (25-16; 25-16; 29-27) in 74 minuti di gioco. Tutto estremamente facile per le ragazze di coach Stefano Lavarini contro la poco quotata compagine serba: strappi operati nelle battute iniziali dei primi due set, poi terzo parziale equilibrato fino al 10-10 e allungo perentorio per tramortire la resistenza delle ospiti nonostante qualche tentennamento nel finale che ha costretto a giocare i vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano passeggia con lo Zeleznicar e torna alla vittoria in Champions League: Egonu a riposo, pressione sull’Eczacibasi Leggi anche: LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 22-25 Egonu trascine le lombarde alla conquista del set! Leggi anche: Milano lotta nel catino di Istanbul: Egonu e Piva pimpanti, ma il tie-break con l’Eczacibasi è letale in Champions League Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milano passeggia con lo Zeleznicar e torna alla vittoria in Champions League: Egonu a riposo, pressione sull’Eczacibasi - Milano ha prontamente rialzato la testa nella Champions League di volley femminile: dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie- oasport.it

