Sola M5s annuncia sopralluogo nel mercato ittico | Commissioni congelate ma il problema resta
Sola del Movimento 5 Stelle ha annunciato un sopralluogo al mercato ittico di Pescara, evidenziando che, nonostante le commissioni siano state congelate, i problemi persistono. La situazione riguarda il funzionamento dell’asta del pesce, con blackout informatici, irregolarità e difficoltà operative che continuano a influenzare il settore della marineria locale. La questione resta centrale per garantire un mercato efficiente e trasparente.
I problemi del mercato ittico all'ingrosso di Pescara continua a tenere banco per i gravi problemi legati al funzionamento dell’asta del pesce, segnalati in queste settimane dall’intero settore della marineria: blackout informatici, irregolarità nelle operazioni di vendita, difficoltà operative e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Una delegazione della coalizione di centrosinistra, insieme al candidato sindaco Carlo Costantini, si recherà venerdì mattina (15 gennaio) in sopralluogo durante l'asta del pesce per verificare in pri ...
