L' amministrazione Masci sul mercato ittico all' ingrosso | Comprendiamo le difficoltà e siamo al lavoro per il trasferimento

L’amministrazione Masci riconosce le sfide affrontate dagli operatori del mercato ittico all’ingrosso e si impegna a ridurre i disagi legati al trasferimento nella nuova sede sulla sponda sud del fiume. Sono in corso interventi per minimizzare i tempi di attesa e garantire una transizione più agevole, nel rispetto delle esigenze di tutte le parti coinvolte.

Solidarietà di Si-Avs alla marineria: "Settore in ginocchio per un sistema obsoleto, e il centrodestra tace" - Per Enrico Di Ciano, segretario del circolo di Pescara di Sinistra Italiana, ci sono precise responsabilità sulla crisi che sta vivendo la marineria e intanto la consigliera Barba (Avs- ilpescara.it

PESCARA, LA VICINANZA DEL COMUNE AL MARESCIALLO LEONE COLPITO DALLA SCOMPARSA DEL FIGLIO 31ENNE MATTEO Il sindaco di Pescra, Carlo Masci, a nome personale e dell'amministrazione ha espresso vicinanza al Maresciallo Graziano - facebook.com facebook

