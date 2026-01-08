L' amministrazione Masci sul mercato ittico all' ingrosso | Comprendiamo le difficoltà e siamo al lavoro per il trasferimento
L’amministrazione Masci riconosce le sfide affrontate dagli operatori del mercato ittico all’ingrosso e si impegna a ridurre i disagi legati al trasferimento nella nuova sede sulla sponda sud del fiume. Sono in corso interventi per minimizzare i tempi di attesa e garantire una transizione più agevole, nel rispetto delle esigenze di tutte le parti coinvolte.
L'amministrazione comunale comprende i disagi e le difficoltà degli operatori del mercato ittico all'ingrosso ma lavora per ridurre al minimo l'attesa per il trasferimento nella nuova sede sulla sponda sud del fiume. A dirlo Carlo Masci, l'assessore Zaira Zamparelli e il consigliere Massimo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Torino, Cairo: «Baroni? Ho fiducia. Sul mercato siamo al lavoro con Petrachi…»
Leggi anche: Il sindaco Masci sul Sole24Ore e la qualità della vita a Pescara: "Tra le città che crescono di più, siamo orgogliosi"
Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa dell'armatore Lucio Di Giovanni: Un momento di profondo dolore; Pescara piange la scomparsa dell’armatore Lucio Di Giovanni, il sindaco Masci: “Un imprenditore del mare”; Area di risulta, pineta e strade: «A Pescara è l’anno delle grandi opere».
Pescara, il Comune rassicura sul mercato ittico: “Nuova sede presto operativa” - Il sindaco Masci e la giunta rassicurano gli operatori del mercato ittico: attività garantita e nuovo mercato in arrivo sulla sponda sud del fiume ... abruzzonews.eu
Mercato del pesce. Masci: “Cerchiamo di limitare i disagi - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it
Solidarietà di Si-Avs alla marineria: "Settore in ginocchio per un sistema obsoleto, e il centrodestra tace" - Per Enrico Di Ciano, segretario del circolo di Pescara di Sinistra Italiana, ci sono precise responsabilità sulla crisi che sta vivendo la marineria e intanto la consigliera Barba (Avs- ilpescara.it
PESCARA, LA VICINANZA DEL COMUNE AL MARESCIALLO LEONE COLPITO DALLA SCOMPARSA DEL FIGLIO 31ENNE MATTEO Il sindaco di Pescra, Carlo Masci, a nome personale e dell'amministrazione ha espresso vicinanza al Maresciallo Graziano - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.