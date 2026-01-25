L’Archivio digitale di Pinuccio Sciola online a 10 anni dalla morte

A dieci anni dalla scomparsa di Pinuccio Sciola, l’Archivio Digitale dedicato al suo lavoro è ora disponibile online. Questa piattaforma raccoglie documenti, immagini e materiali digitalizzati, offrendo un accesso completo alla sua produzione artistica e al suo pensiero. Un’opportunità per approfondire e preservare il patrimonio dello scultore sardo, rendendolo accessibile a tutti in modo semplice e diretto.

Milano, 25 gen. (askanews) – A dieci anni dalla scomparsa di Pinuccio Sciola, l’opera e il pensiero del grande scultore sardo diventano accessibili online con la creazione dell'”Archivio Digitale di Pinuccio Sciola”, una digital library che raccoglie documenti, immagini, progetti e materiali digitalizzati. L’iniziativa nasce per preservare e rendere consultabile un’eredità culturale descritta come complessa e stratificata, offrendo uno strumento di studio che supera i limiti di spazio e di tempo. Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Pinuccio Sciola in collaborazione con Hyperborea, azienda di Gruppo Panini Cultura, che ha supportato la Fondazione nella catalogazione del fondo e nello sviluppo della piattaforma digitale basata sul software Arianna4, già adottato da enti culturali per la gestione e la valorizzazione del patrimonio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

