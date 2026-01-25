Lara Della Mea l’uscita costa cara | niente top15 nella WCSL di slalom e pettorale più alto alle Olimpiadi

Lara Della Mea non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, in Coppa del Mondo. La sciatrice italiana, che ha affrontato la gara con il pettorale più alto alle Olimpiadi, ha concluso al 33º posto, pagando alcune sbavature sul pendio. Un risultato che evidenzia le difficoltà incontrate in questa tappa, senza però compromettere il cammino complessivo nel circuito internazionale.

Lara Della Mea non si è qualificata alla seconda manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: le sbavature commesse sul pendio ceco sono costate parecchio all’azzurra, che ha chiuso al 33mo posto con un ritardo di 3.72 dalla statunitense Mikaela Shiffrin e non è riuscita a superare il taglio per appena un paio di centesimi. La nostra particolare ha marcato un DNQ tra i pali stretti a due mesi abbondanti di distanza da quanto successo a Levi lo scorso 15 novembre, a cui avevano fatto seguito una serie di risultati degni di nota tra cui spiccano il sesto posto a Kranjska Gora, l’ottavo piazza a Courchevel e l’undicesima posizione a Flachau. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lara Della Mea e Martina Peterlini restano distanti dalla top15 nella WCSL di slalom verso le OlimpiadiLara Della Mea e Martina Peterlini non sono riuscite a entrare nella top15 della WCSL di slalom, complicando le possibilità di qualificazione olimpica.

Lara Della Mea non migliora il pettorale nella WCSL di slalom: la situazione dopo Kranjska GoraDopo la prova odierna a Kranjska Gora, in Slovenia, la classifica della WCSL di slalom speciale femminile è stata aggiornata.

