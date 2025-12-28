Lara Della Mea e Martina Peterlini restano distanti dalla top15 nella WCSL di slalom verso le Olimpiadi

Lara Della Mea e Martina Peterlini non sono riuscite a entrare nella top15 della WCSL di slalom, complicando le possibilità di qualificazione olimpica. La situazione rende più difficile per le sciatrici italiane raggiungere il primo gruppo di merito in vista dello slalom speciale dei Giochi di Milano Cortina 2026. La loro posizione evidenzia le sfide ancora da affrontare per ottenere una qualificazione diretta alle Olimpiadi.

Si complica notevolmente l’obiettivo di portare almeno una sciatrice italiana nel primo gruppo di merito in vista dello slalom speciale femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il risultato della gara odierna a Semmering non è stato favorevole per i colori azzurri, con la sola Martina Peterlini a punti e quasi tutte le altre estromesse dalla seconda manche. In realtà Lara Della Mea aveva firmato un ottimo 13° tempo nella prima discesa (con il pettorale 20), sciando molto bene anche nella seconda ma commettendo un grave errore che l’ha messa sostanzialmente fuori gara. La 26enne tarvisiana, tornata indietro dopo aver saltato una porta, si è classificata 23ma per via delle tante uscite ma non ha preso punti di Coppa del Mondo a causa del distacco troppo elevato (quasi 9 secondi) dalla vincitrice di giornata Mikaela Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lara Della Mea e Martina Peterlini restano distanti dalla top15 nella WCSL di slalom verso le Olimpiadi Leggi anche: Sci alpino, Lara Della Mea si avvicina alle prime 15 della WCSL in slalom verso le Olimpiadi Leggi anche: Lara Della Mea, che balzo nella WCSL di gigante! Migliora il pettorale di partenza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sci alpino, gigante femminile: vince Scheib, Della Mea settima, Sofia Goggia ottava ?? Semmering Approfondisci qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-slalom-gigante-speciale-sofia-goggia-asja-ze; Sci Alpino, domani dalle 10 il gigante femminile: Sofia Goggia guida le 8 azzurre - Domani il gigante di Semmering con diretta streaming su Rainews.it; Quando partono le azzurre nello slalom di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv; DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-. Sci alpino, Peterlini: “Devo ancora trovare il mio ritmo”; Della Mea: “Sensazioni sempre migliori, l’errore ci sta” - Bilancio complessivamente negativo per l'Italia al termine dello slalom speciale femminile di Semmering, ultima gara dell'anno solare 2025 per la Coppa ... oasport.it

Shiffrin si prende anche Semmering e precede Rast e Colturi; Peterlini cresce ed è 15/a, Della Mea scivola ma convince - Mikaela Shiffrin risale dalla quarta piazza e conquista anche lo slalom di Semmering (Austria), quinto successo personale su altrettanti slalom disputati in stagione, vittoria numero 106 della carrier ... fisi.org

Peterlini migliore azzurra nell'ultimo slalom dell'anno, il video - Peterlini migliore azzurra nell'ultimo slalom dell'anno, il video video VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - neveitalia.it

Cinque vittorie consecutive in stagione per Mikaela Shiffrin che vince anche lo slalom a Semmering in Austria con 9 centesimi di vantaggio sulla svizzera Camille Rast. Sul podio Lara Colturi (Albania). Prima delle italiane, 15ma, Martina Peterlini. #ANSA x.com

