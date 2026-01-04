Dopo la prova odierna a Kranjska Gora, in Slovenia, la classifica della WCSL di slalom speciale femminile è stata aggiornata. La lista, fondamentale per l’assegnazione dei pettorali nella Coppa del Mondo di sci alpino, riflette la posizione attuale delle atlete. Tra queste, Lara Della Mea non ha migliorato la sua posizione nel ranking, influenzando così la sua partenza nella prossima manche.

Al termine della gara odierna di Kranjska Gora, in Slovenia, è stata aggiornata la World Cup Starting List dello slalom speciale femminile, utile, nella Coppa del Mondo di sci alpino, per l’assegnazione dei pettorali di partenza. L’ottima prestazione corale delle azzurre porta le due italiane presenti in top 30 a scalare posizioni e, sebbene non cambi per nessuna di loro il gruppo di merito, a migliorare sensibilmente il pettorale di partenza per la prossima gara, prevista in slalom a Flachau (Austria) il 13 gennaio. Lara Della Mea era 24ma ed è salita al 21° posto: l’azzurra, che oggi è partita col 21, sfruttando le assenze per infortunio di 3 atlete che la precedono, dovrebbe avere in Austria il 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lara Della Mea non migliora il pettorale nella WCSL di slalom: la situazione dopo Kranjska Gora

Leggi anche: Lara Della Mea, che balzo nella WCSL di gigante! Migliora il pettorale di partenza

Leggi anche: Quando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Kranjska Gora 2026: orari, n. di pettorale, tv

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lara Della Mea, che balzo nella WCSL di gigante! Migliora il pettorale di partenza; Rivivi il LIVE! Shiffrin completa la rimonta e vince lo slalom, Peterlini 15ª; Lara Della Mea settima a Semmering: “Potevo evitare qualche errore, sto limando dettagli tecnici”; Sofia Goggia, che beffa nella WCSL di gigante! Ma l’assenza di Brignone le darà un pettorale migliore….

Lara Della Mea, che balzo nella WCSL di gigante! Migliora il pettorale di partenza - 10 consecutiva in Coppa del Mondo, proseguendo nell'eccellente percorso di crescita di cui si sta rendendo ... oasport.it