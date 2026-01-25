lancia portacenere contro gli agenti giovane a processo per direttissima

Un giovane è stato portato in tribunale per direttissima dopo aver reagito in modo violento durante un controllo di polizia. Fermato e accompagnato in Questura, ha scagliato un portacenere contro gli agenti, che hanno prontamente proceduto all’arresto. L’episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi in situazioni di routine.

Fermato per un controllo e portato in Questura, ha dato in escandescenze, lanciando un portacenere all’indirizzo degli agenti, che lo hanno immediatamente arrestato. Il movimentato episodio, successo in piazza Rosselli, nella mattinata di ieri è approdato in Tribunale, dove il protagonista ha patteggiato una pena di quattro mesi. A finire nei guai con la giustizia, un giovane marocchino già noto alle forze dell’ordine. Fermato dalla polizia nell’ambito dei controlli effettuati dalla Questura sulla regolarità della presenza degli stranieri sul nostro territorio, il giovane è stato poi condotto in Questura per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

