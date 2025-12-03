Milano pusher scappa e lancia batteria di un monopattino contro gli agenti | arrestato
Milano, 3 dicembre 2025 – Nella scorsa notte durante un servizio di controllo gli agenti della Polizia Locale hanno individuato movimenti sospetti presso uno stabile ALER di via Ricciarelli. In particolare, E.G.Y., cittadino marocchino di 29 anni, è stato notato mentre entrava e usciva ripetutamente da un’abitazione situata al secondo piano. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti hanno fatto ingresso nello stabile per procedere a un controllo, alla vista della Polizia locale, ha tentato la fuga opponendo resistenza e tentando di colpire un agente con il lancio della batteria di un monopattino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
la Repubblica. . Lavoro ufficiale: parrucchiere. Secondo impiego: pusher. Un barbiere di 48 anni è stato arrestato dalla polizia locale a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo negozio e in casa sono stati scoperti m - facebook.com Vai su Facebook
A Milano pusher scappa in scooter, fermato dopo oltre 5 km - E' durata quasi sei chilometri la fuga in scooter dalla polizia di un pusher marocchino di 41 anni ieri sera intorno alle 18:30 fra via Ampère e via Ortica a Milano. Lo riporta ansa.it