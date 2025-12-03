Milano pusher scappa e lancia batteria di un monopattino contro gli agenti | arrestato

Milano, 3 dicembre 2025 – Nella scorsa notte durante un servizio di controllo gli agenti della Polizia Locale hanno individuato movimenti sospetti presso uno stabile ALER di via Ricciarelli. In particolare, E.G.Y., cittadino marocchino di 29 anni, è stato notato mentre entrava e usciva ripetutamente da un’abitazione situata al secondo piano. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti hanno fatto ingresso nello stabile per procedere a un controllo, alla vista della Polizia locale, ha tentato la fuga opponendo resistenza e tentando di colpire un agente con il lancio della batteria di un monopattino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

