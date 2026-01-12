Como squilibrato lancia sassi contro i passanti e ne ferisce due | fermato dalla polizia prende a calci e pugni gli agenti

A Como, un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver lanciato sassi contro i passanti, ferendone due. Dopo essere stato fermato, ha opposto resistenza, colpendo gli agenti con calci e pugni. Il fermato, residente a Lomazzo, è regolare e sotto accusa per resistenza e minacce aggravate. L’evento si è verificato il 12 gennaio 2026, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi delle forze dell’ordine.

Como, 12 gennaio 2026 – La polizia di Stato ha arrestato un 29enne pakistano, regolare, residente a Lomazzo, per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata. Intorno a mezzogiorni di ieri, domenica 11 gennaio, una Volante è stata indirizzata in piazza Vittorio a Como a seguito della segnalazione di un uomo che lanciava pietre a una coppia. Gli aggrediti, un uomo di 54 ed una donna di 56 anni hanno spiegato agli agenti che mentre passeggiavano tranquillamente, il 29enne pachistano, senza un apparente motivo ha iniziato a scagliargli delle pietre e mozziconi di sigaretta minacciandoli e offendendoli, per poi allontanarsi.

