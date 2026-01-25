Lampioni guasti non vengono aggiustati ultimatum del sindaco dopo la diffida | Situazione surreale per colpa di Enel Sole

Il Comune di Chieri ha emesso un ultimatum a Enel Sole, dopo ripetuti guasti ai lampioni rimasti irrisolti. Nonostante la diffida e la minaccia di riduzione del compenso, la situazione rimane problematica, creando disagi alla viabilità e alla sicurezza cittadina. La questione mette in evidenza le difficoltà nella gestione delle infrastrutture pubbliche e la necessità di interventi tempestivi e efficaci.

Dopo la diffida e l'annunciata riduzione del compenso al gestore, i problemi dei continui guasti ai lampioni di Chieri non sono risolti. Anzi: sono invariati. “Adesso la situazione è surreale” critica il sindaco Alessandro Sicchiero, con parole che suonano come un ultimatum: “Pretendiamo da Enel Sole una dettagliata relazione tecnica che spieghi le cause dei ripetuti guasti e chiederemo un’audizione dei responsabili in Commissione, alla presenza dei rappresentanti del commercio”. Sono anni che, in tutta la città, quasi quotidianamente molte vie del centro e delle periferie restano al buio.🔗 Leggi su Torinotoday.it

